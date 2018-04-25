Де мій "сірий" пістолет, або Як легально озброїтися забороненим травматиком…

Минув рівно рік відтоді, як українців пообіцяли наділити правом озброюватися травматичними пістолетами і закріпити всі нюанси в законі. Тодішній керівник МВС Юрій Луценко особисто заявив про це в грудні 2008 року. Тоді, на піку очікувань погіршення криміногенної ситуації в умовах кризи, легалізація «гумостріла» розглядалася як вимушений крок і була з розумінням сприйнята у суспільстві. Але рік минув, а для пересічного українця купівля «несмертельного» пістолета залишається поза законом. Не виправдалися, щоправда, й прогнози про повернення до «лихих 90-х». Мабуть, тому тема легалізації травматичної зброї втратила актуальність і була всіма забута. Згадати про неї змусила спроба пограбування ювелірного відділу одного з київських магазинів, виконана з використанням «гумостріла», 3 лютого вже нинішнього року. Цей випадок зайвий раз підтвердив, що кримінальні елементи вже давно взяли на озброєння травматики як більш доступну у порівнянні з вогнепальною і не таку «важку» з погляду кримінального покарання зброю. Навіть більше, за даними експертів, в Україні тільки легально зареєстрованих «гумострілів» налічується близько 200 тисяч штук. То, може, й дозволяти вже нічого не треба – всі, хто хотіли озброїтися, знайшли спосіб «легалізуватися».

Не смертельно, але небезпечний

Про травматичну зброю написано багато, у більшості публікацій висловлюється думка, що травматики дуже далекі від ідеального засобу самооборони. Проте за майже 20 років, що минули відтоді, як в Україні дозволили продаж газових балончиків і пістолетів, багато хто на власному досвіді переконався у вкрай низькій ефективності цих пристроїв в екстремальних ситуаціях. Альтернативою «гумострілу» можна було б назвати американський Taser, що є по суті дистанційним електрошокером, але в Україні наразі й звичайні електрошоки незаконні (не заборонені, але й не дозволені). Зайшовши на будь-який форум чи блог, на яких тусуються «круті самооборонники», ви майже відразу натрапите на рекомендації використовувати з метою самооборони різні види колючо-ріжучої зброї. При цьому вам авторитетно заявлять, що «гумоплюї» – повний відстій, а от ніж чи кастет справді виручить у вуличній сутичці. Але застосування для захисту себе чи свої близьких холодної зброї або «ударних інструментів» на зразок бейсбольної битки абсолютно не регламентоване законом. Використання підручних засобів найчастіше призводить до перевищення меж самозахисту, а отже – до кримінальної відповідальності. Тож травматичні пістолети, або, як їх іще сором’язливо називають чиновники МВС, пристрої для відстрілу гумових куль, поки що залишаються поза конкуренцією як засоби активної самооборони. Вони дають шанс фізично непідготовленій людині, яка стала об`єктом агресії, вийти з халепи з мінімальними втратами, у тому числі й із законодавчого погляду.

*** За даними Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ) МВС України, відповідно до стандарту СОУ 78-19-0012007, в Україні сертифікацію пройшли травматичні пістолети «Форт-12Т» і «Форт-17Т». У разі дозволу легального обігу травматичної зброї в Україні кожен її громадянин, який досяг 18-річного віку, пройшов медичну комісію та одержав дозвіл у міліції, зможе вибирати серед цих двох моделей.

Тим часом сьогодні в Україні діє близько десяти приватних підприємств, які виготовляють травматичну зброю. У разі легалізації травматиків у них є всі шанси сертифікувати свою продукцію для широкого продажу. У практичному застосуванні травматичних пістолетів є безліч нюансів. Насамперед – законодавчі обмеження, покликані звести до мінімуму можливість завдання пострілом важкого поранення. Кожен громадянин нашої країни, перш ніж одержати право на носіння травматичної зброї, зобов`язаний пройти відповідний інструктаж у МВС. До того ж, ефективність «гумостріла» багато в чому залежить від використовуваних у ньому боєприпасів. І дуже важливо, щоб держчиновники, схильні до надмірного перестраховування, не перестаралися зі зниженням потужності патронів для травматичної зброї. Звичайно, ця проблема стає актуальною тільки після запровадження дозволу на продаж травматиків пересічним громадянам. Ті, кого цікавить ця тема, можуть докладніше ознайомитися з нею у статті «Хто і чим озброїть українців...» . Зараз куди цікавіший інший аспект – велике поширення травматиків в «обмежених» колах, для яких вони вже дозволені...

Якщо дуже хочеться, але не можна, то трошки можна

Повернімося у лютий минулого року. Тоді Міністерство юстиції виступило проти надання дозволу громадянам вільно купувати травматичну зброю. На опрацюванні у Мін`юсті перебував проект постанови Кабміну, розроблений Міністерством внутрішніх справ, яким пропонувалося ввести в обіг новий вид засобів самооборони – газові пістолети, револьвери з можливістю стріляння патронами, зарядженими еластичними снарядами несмертельної дії.

За результатами правової експертизи Мін`юст повернув цей документ у МВС як такий, що не відповідає Конституції. Простіше кажучи, у Мін`юсті вважають, що дозвіл на продаж травматиків в Україні має бути прописаний у відповідному законі, а не в урядовій постанові.

Цікаво, що законопроект «Про обіг зброї невійськового призначення» (№ 2105), розроблений у МВС, був зареєстрований у Верховній Раді ще 9 лютого 2009 року. Минув рік, а депутати так і не знайшли часу, щоб розібратися з ним. Наближення президентських виборів відсунуло цю тему далеко на задній план.

Основним документом, що регламентує обіг травматичної зброї в країні, сьогодні є наказ МВС України № 379ДСК від 13 червня 2000 року. Відповідно до нього, право на придбання «гумострілів» мають працівники суду, співробітники правоохоронних органів і їхні близькі родичі, а також особи, що беруть участь у карному судочинстві, журналісти та позаштатні журналісти, народні депутати, члени суспільних формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовці, крім тих, що проходять строкову військову службу, державні службовці, що мають категорії і ранги.

Відразу обмовлюся стосовно журналістів. Хоча ми й одержали право на придбання травматиків майже 10 років тому, але серед моїх знайомих, котрі реально працюють у ЗМІ, жоден не скористався ним, у тому числі і я. Вочевидь, журналістам в екстремальних ситуаціях звичніше «задавити базаром» супостата, ніж вистрелити в нього, хай навіть гумовою кулею. А якщо без жартів, то за останні роки у ЗМІ, особливо регіональних, з`явилася дуже багато позаштатників, які ніколи в житті не тримали в руках диктофон, зате дуже прагнули роздобути журналістське посвідчення, а з ним і легальний «гумостріл». Але їх усе-таки незрівнянно менше, ніж «далеких родичів» співробітників МВС, членів рибоохоронних і лісоохоронних структур, суспільних формувань і т.д. Переважна більшість цих людей цілком законослухняні громадяни, які просто подбали про підвищення власної безпеки. Однак таких «народних дружинників» до непристойності багато.

Як зауважив виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання зброярів Володимир Михальов, за оцінками вітчизняних виробників, ринок травматиків в Україні після запровадження дозволу на їх вільний продаж міг би сягнути 150-200 тисяч штук за перші кілька років. Складається враження, що попит уже задоволений (приблизно така кількість зараз перебуває на руках) і дозвіл на «гумостріли» стане, по суті, символічним актом. Проте В.Михальов припускає, що «у перші роки після дозволу ринок травматичних пістолетів буде досить активним».

Що стосується законодавчого аспекту, то, за словами В.Михальова, Закон «Про обіг зброї невійськового призначення» (№ 2105) входить у плани наступної сесії Верховної Ради. «Він був і в планах минулої сесії, але черга до нього так і не дійшла. Однак від вирішення цього питання Рада поки що не відмовилася, тож цього року можна сподіватися. Навряд чи котрась із фракцій буде заперечувати», – вважає експерт.

Нам залишається тільки сподіватися, що депутати відновлять справедливість стосовно тих українців, які хотіли б придбати засіб активної самооборони, але не готові використовувати для цього різні корупційні схеми...

При цьому слід пам`ятати, що будь-який кримінальний елемент має у своєму розпорядженні безліч варіантів, як роздобути травматичний пістолет. Приміром, стартовий Zoraki 925 турецького виробництва зовсім не складно переробити на травматичний. Цей пістолет цілком вільно продається в Україні, до того ж у ньому передбачена можливість повної автоматичної стрільби.

За великим рахунком, дозвіл травматиків в Україні на нинішньому етапі радше зводиться до закриття «сірих» схем отримання допуску до їх придбання. Де-факто травматичні пістолети вже стали доступними, справа лише за де-юре.

P.S. Минулого тижня президент Росії Дмитро Медведєвдоручив главі МВС Рашиду Нургалієву розробити новий, більш жорсткий регламент придбання та використання травматичної зброї, дозволеної до продажу в РФ. Аргумент – у країні почастішали злочини із застосуванням травматичної зброї. «Продається зброя кому завгодно: особам, які мають судимість, уже притягалися до кримінальної відповідальності, особам, які мають психічні відхилення», – констатував Д.Медведєв.

Російські апологети травматичної зброї вважають, що президент трохи перегнув палицю, адже в РФ і без того досить жорсткі вимоги до охочих придбати травматик. Проте, як відомо, у Росії заведено виконувати розпорядження глави держави оперативно і старанно, наслідком чого можуть стати серйозні обмеження продажу травматичної зброї аж до її цілковитої заборони.

Здавалося б, яке нам діло до північної сусідки і її проблем. Але не можна забувати про те, що в Україні багато що робиться, оглядаючись на Росію. І російський прецедент може спонукати наших депутатів до відхилення законопроекту про дозвіл травматичної зброї.

До того ж справа не тільки в цьому. Так, казенне підприємство «Форт» уже не перший рік успішно просуває свою продукцію на російському ринку. З 2006 року на Климовському спеціалізованому патронному заводі з українських комплектуючих складають кілька моделей травматичних пістолетів «Хорхе», які є точною копією «Форту-12» і «Форту-17». У РФ цей пістолет здобув популярність завдяки своїй якості і є одним із лідерів продажу. З 2009 року російське підприємство «Техноармз» випускає пістолети «Гроза», які також є аналогами «Форту-12», «Форту-14» і «Форту-17». Комплектуючі для них виготовляються теж в Україні. Тож народним депутатам варто згадати – казенному підприємству «Форт» потрібно подбати про запасний аеродром у вигляді розширення внутрішнього ринку «гумострілів». Хоча лобіювання інтересів держпідприємств не в пошані у наших депутатів, та іноді можна зробити виняток, особливо якщо це допоможе законослухняним українцям захистити себе від злочинців, які вже давно озброїлися...

Петро Черних (УНІАН)