Суднобудівний завод «Залив» збільшив виробництво на 73,2%

ВАТ «Суднобудівний завод «Залив» (м. Керч, АР Крим) у 2009 році збільшило обсяги виробництва на 73,2%, у порівнянні з 2008 роком, - до 451,269 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Наглядової ради заводу Микола КУЗЬМЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, у 2009 році завод здав замовникам 6 суден, і зараз у виробництві знаходиться ще 6 кораблів.

При цьому він відзначив, що портфель замовлень сформований до кінця 2010 року.

Також Н.Кузьменко сказав, що зараз в опрацюванні у маркетингової служби підприємства знаходиться близько 20 проектів, у т.ч. і на спорудження повнокомплектних суден.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році завод «Злив» збільшив обсяги виробництва на 54,6%, у порівнянні з 2007 роком, - до 260,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Суднобудівний завод «Залив» (м. Керч, АР Крим) – один з провідних суднобудівельних заводів на території Східної Європи. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

Крім будівництва танкерів-продуктовозів, підприємство здійснює будівництво танкерів-хімовозів, контейнеровозів, бурових платформ для видобутку нафти і газу. З 1992 року всі судна будуються на експорт. Щорічно на заводі будується 3-4 корпуси і ремонтується до 35 судів різного типу.