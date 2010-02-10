ММК ім. Ілліча спрацював зі збитком 255,9 млн. грн.

За підсумками 2009 року чистий збиток ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» склав 255 млн. 940 тис. грн. проти 1 млрд. 362 млн. 139 тис. грн. чистого прибутку в 2008 році.

Про це повідомляється в переданому УНІАН фінансовому звіті підприємства, доданому до оголошення про збори акціонерів комбінату, заплановані на 31 березня 2010 року.

Згідно зі звітом, дебіторська заборгованість підприємства за 2009 рік склала 1 млрд. 939 млн. грн., що на 11,9% або 262 млн. 989 тис. грн., менше, ніж за підсумками 2008 року.

До порядку денного зборів акціонерів ММК ім. Ілліча, зокрема, внесені пункти про переобрання наглядової ради, ревізійної комісії і виконавського органу підприємства. Крім того, на зборах планується розглянути питання про ліквідацію відособлених структурних підрозділів ММК ім. Ілліча.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року ММК ім. Ілліча виробив 3,079 млн. тонн готового прокату, що на 28%, або 1,197 млн. тонн, менше, ніж в 2008 році, а також виплавив 3,609 млн. тонн чавуну, що на 19,6%, або 883 тис. тонн, менше аналогічного показника 2008 року.

Також у 2009 році ММК ім. Ілліча виробив 4,286 млн. тонн сталі, що на 23,3%, або 1,308 млн. тонн, менше, ніж минулого року, і 8,061 млн. тонн агломерату, що на 29,2%, або 3,325 млн. тонн, менше, ніж в 2008 році.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу, спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

90,39% акцій ВАТ «ММК ім. Ілліча» належать ЗАТ «Ілліч-Сталь» (Маріуполь). 87,48% ЗАТ «Ілліч-Сталь» належить організації орендарів ММК ім. Ілліча.