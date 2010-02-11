Українські металурги скоротили план виробництва

Українські металурги скоригували плани виробництва на 2010 р. у бік зменшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об`єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, згідно зі скоригованими планами, в 2010 р. планується виробити 27,8 млн. тонн чавуну, 32,1 млн. тонн сталі і 30 млн. тонн прокату, що відповідно на 8,2%, 7,8% і 7,9% більше, ніж за результатами 2009 року.

В.ХАРАХУЛАХ зазначив, що ця програма виробництва затверджена Міністерством промислової політики і міністерством економіки.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські металурги заявили про намір виробити в 2010 р. 32,65 млн. тонн чавуну (+27% до рівня 2009 р.), 38,2 млн. тонн сталі (+28%) і 36,2 млн. тонн готового прокату (+30%).