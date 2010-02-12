Німці активно змінюють старі мобільні телефони на смартфони. В Україні поки все ж віддають перевагу дешевшим пристроям. Стрімкого зростання продажів мультимедійних пристроїв експерти чекають не раніше 2012 року, повідомляє Німецька хвиля.

Кожен третій мобільний телефон у Німеччині вже незабаром буде смартфоном. У 2010 році їхня частка на ринку країни збільшиться на 47% й досягне позначки в 8,2 мільйонів одиниць. Про це заявили у IT-компанії BITKOM. Загальний обсяг ринку мобільних телефонів країни завдяки цьому зросте на 33% й дорівнюватиме 1,5 мільярдам євро, прогнозують експерти. «Універсальні у своєму використанні смартфони «окриляють» весь ринок мобільних телефонів», - каже голова правління BITKOM Герберт Мерц.

Бум смартфонів впливає і на інтернет

Німецькі ринкові тенденції цілком відповідають світовим. Навіть кризового 2009 року в світі було продано 166 мільйонів смартфонів, що на 41% більше, аніж попереднього року. Про це днями повідомила дослідницька компанія Canalys.

Такий стан речей на «мобільному» ринку прямо зачіпає й ситуацію на ринку інтернет-послуг. Приміром, у Німеччині обсяг переданої за допомогою смартфонів та інших мобільних засобів інформації за минулий рік збільшився в чотири рази і дорівнював 40 мільйонам гігабайтів. Разом з обсягами даних у мобільний сектор переходять і гроші. За прогнозами фахівців BITKOM, цей ринок сягне позначки у 5,7 мільярдів євро за підсумками року.

В Україні купують дешевші «мобілки», тобто не смартфони

В Україні світові тенденції майже не позначились. 2010 року українці придбають близько 610 тисяч смартфонів, а це близько 12% від загальної кількості мобільних терміналів, каже «Німецькій хвилі» керівник відділу зовнішньої аналітики компанії Unitrade Group Микола Коломоєць. У 2009 році таких мультимедійних пристроїв українці купили всього лише 480 тисяч (11% від всіх «мобілок»).

«В Україні ми не очікуємо буму продажів смартфонів, і основним стримувальним фактором є досить висока вартість пристроїв. Приміром, 2009 року середня ціна смартфона складала 340 доларів США, - каже Коломоєць. - У нашій країні й досі більшість продажів приходиться на бюджетні пристрої вартістю до 150 доларів, відповідно, це не можуть бути смартфони».

Мобільний інтернет в Україні– справа не найближчого майбутнього

Що ж до ринку інтернет-послуг, то про переміщення його в мобільний сегмент, за словами експертів, і мови бути не може. Адже в Україні в цілому проникнення інтернету і, відповідно, інтернет-послуг одне з найнижчих у Європі. Цей сегмент тільки розвивається, і основними гравцями на даний момент є DSL і кабельні оператори.

«Сьогодні поки що рано говорити про перерозподіл сил на ринку і, скоріш за все, справжня боротьба тут почнеться не раніше, аніж 2012 року», - каже Коломоєць. І, можливо, гості чемпіонату Європи з футболу, який має відбутися в Україні у цей період, зможуть уже безперешкодно користуватися послугами, до яких вони до того часу повністю звикнуть.