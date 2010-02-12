Українські метпідприємства отримали 6,3 млрд. грн. збитків

Згідно з попередніми даними, за підсумками 2009 року українські металургійні підприємства одержали 6,3 млрд. грн. збитків (фінансовий результат до оподаткування).

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні металургійних заводів «Металлургпром».

За даними джерела, негативна рентабельність метпідприємств становить -4,5%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2008 року українські металурги отримали позитивний фінансовий результат до оподаткування в обсязі 8,6 млрд. грн. при позитивній рентабельності підприємств галузі +10%.