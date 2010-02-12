Українські метпідприємства отримали 6,3 млрд. грн. збитків
17:15, 12 лютого 2010Промисловість
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За підсумками 2009 року
Згідно з попередніми даними, за підсумками 2009 року українські металургійні підприємства одержали 6,3 млрд. грн. збитків (фінансовий результат до оподаткування).
Про це УНІАН повідомили в об`єднанні металургійних заводів «Металлургпром».
За даними джерела, негативна рентабельність метпідприємств становить -4,5%.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2008 року українські металурги отримали позитивний фінансовий результат до оподаткування в обсязі 8,6 млрд. грн. при позитивній рентабельності підприємств галузі +10%.
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