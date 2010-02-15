Україна зменшила експорт давальницької сировини на 41,7%

Україна у 2009 році експортувала давальницької сировини на суму 41,2 млн. дол. США, що на 41,3% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2009 р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 46,8 млн. дол., що на 35,5% менше, ніж у 2008 році.

Також у Держкомстаті повідомили, що за звітний період в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 р. становив 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.