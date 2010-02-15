Падіння ВВП України сповільнилося з 15,9% до 7%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року становило 7% проти 15,9% у III кварталі 2009 р.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП України за ІV квартал 2009 року в постійних цінах 2007 року порівняно з аналогічним кварталом 2008 року становив 93%», - повідомляється на сайті Держкомстату.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2010 року Державний комітет статистики України підтвердив обнародувані в листопаді 2009 року попередні дані про падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року на рівні 15,9% проти 17,8% у другому кварталі 2009 р.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП за третій квартал 2009 року становив 250,614 млрд. грн. Дефлятор у третьому кварталі становив 8% проти 7,8% у другому кварталі.

Довідка УНІАН. Падіння ВВП України в першому кварталі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%, у другому кварталі – 17,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2008 році порівняно з 2007 роком становило 2,1%. Зростання ВВП у 2007 році порівняно з 2006 роком становило 7,6%.