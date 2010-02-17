В Україні у січні зростання промвиробництва становило 11,8%

В Україні зростання промислового виробництва у січні п.р. проти січня 2009 р. становило 11,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України (зазначається, що надалі можливе уточнення оприлюднених даних).

За даними Держкомстату, у січні у порівнянні з груднем спад промвиробництва становив 12,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у січні п.р. проти січня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 6,5% (у січні 2010 р. до грудня 2009 р. – спад 5,7%), зокрема, у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 33,7% (спад 6,7%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 6,6% (спад 4,9%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва у січні у порівнянні з січнем-2009 становило 13,2% (спад 18,5%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 2% (спад 25,3%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 4,7% (спад 25,2%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 7% (спад 25,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 3,1% (спад 25,6%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва у січні проти січня-2009 становив 1,6% (спад 36,6%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 1,1% (спад 28,1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 0,9% (спад 9,7%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 29,5% (спад 20,4%), зокрема, у хімічному виробництві – 31% (спад 16%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 22,9% (спад 35,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 11,1% (спад 36,7%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у січні порівняно з січнем 2009 року зростання виробництва становило 26,6% (спад 5,4%); у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 22,3% (спад 22,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 18,1% (спад 17,7%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 8,8% (спад 33,9%), у виробництві транспортного устаткування – 35,3% (спад 19,4%).

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 13,5% (зростання 3,5%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у грудні 2009 року у порівнянні з груднем 2008 року становило 7,4%.

У січні-грудні 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва становив 21,9%. У грудні проти листопада 2009 р. зафіксоване зростання на рівні 2,6%.

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва у січні 2009 року у порівнянні з січнем 2008 року становив 33,8%.

У січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – у 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найбільше зниження річного промвиробництва у незалежній Україні було зафіксоване у 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Протягом 1999-2007 років в Україні фіксувалося тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту проголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували таку динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.