Мінекономіки: українська промисловість виходить із кризи
Цей висновок підтверджують позитивні результати січня
Позитивні результати січня із промвиробництва ще раз підтвердили висновок, що вітчизняний промисловий комплекс поступово виходить із кризи.
Про це йдеться в прес-релізі Міністерства економіки України, переданому УНІАН.
Зокрема, третій місяць поспіль відбувається зростання обсягів виробництва в розрахунку місяць до відповідного місяця попереднього року. В листопаді 2009 року зростання становило 8,6%, у грудні – 7,4%. У січні до січня 2009 року було зафіксовано збільшення обсягів промислового виробництва на 11,8%, що значно вище показників 2000-2008 рр., коли в середньому приріст обсягів виробництва був на рівні 10,2% (з урахуванням 2009 року – 5,8%).
Збільшення обсягів виробництва відбулося в усіх основних галузях промисловості: видобувній (+6,5%), переробній (+13,2%), виробництві електроенергії, газу та води (+13,5%).
Крім того, в машинобудуванні в січні вітчизняні виробники наростили виробництво вагонів у 2 рази, причепів і напівпричепів – у 1,5 раза, автомобілів вантажних – на 39,4%, автобусів на – 8,2% тощо.
Як зазначають у міністерстві, хоча в січні до грудня мало місце сезонне скорочення обсягів промислового виробництва на 12,5%, загалом даний показник відповідає середньорічному сезонному скороченню.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва в січні ц.р. проти січня 2009 р. становило 11,8%. Порівняно з груднем 2009 р. спад промвиробництва становив 12,5%.