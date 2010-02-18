Економіст: зростання промвиробництва складе 9,5%

Зростання промислового виробництва в Україні за підсумками 2010 року становитиме 9,5%.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, зростання промвиробництва буде грунтуватися перш за все на зовнішньому попиті. Зокрема, в українській металургії обсяг виробництва в поточному році виросте на 11%, а машинобудування додасть 18%, вважає економіст.

О.БЛІНОВ зазначив, що структура зростання в січні 2010 року відповідає очікуванням. У січні обсяги промислового виробництва скоротилися в річному вимірі на 33,8%, а рівень спаду в галузях важкої промисловості склало 45%-57%, підкреслив економіст. Таким чином, на його думку, ефект низької бази порівняння зараз залишається дуже сильним.