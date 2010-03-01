ФДМ блокує передачу в держвласність Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК - Новицький

Фонд державного майна України на сьогоднішній день за рекомендацією Служби безпеки України блокує виконання рішення уряду від 24 лютого про передачу в держвласність майна Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ГМК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«Постанова тиждень тому вийшла, ми її готували разом із Фондом (держмайна - УНІАН), і на сьогоднішній день усі матеріали по опису були передані в державну виконавчу службу в Мін`юст, і зараз знаходяться у Фонді держмайна. Але ФДМУ, незважаючи на те, що всі документи були підготовлені з передачі, посилаючись на те, що на сьогоднішній день є певні рекомендації не робити цього з боку силових структур - з боку СБУ, не передає нам це майно, хоча можна було це зробити або за актом, або спільним наказом», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що такі дії Фонду не дають можливості повноцінної участі цих двох підприємств у ДАК «Титан Україна».

У свою чергу, міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК підкреслив, що непередача майна в держвласність не дозволяє Мінприроди видавати відповідні ліцензії на розробку, й розробкою на сьогоднішній день займаються колишні власники ГЗК. «Не вистачає сьогодні акту прийому-передачі цілісних майнових комплексів, а це те, що необхідно в пакеті для передачі ліцензій, а точніше - для їхнього переоформлення», - сказав Г.ФІЛІПЧУК.

Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд фактично повторно прийняв постанову про передачу в держвласність майна Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промислової політики України подало позов до Господарського суду Києва з вимогою повернути орендоване майно, термін дії оренди якого закінчився у вересні 2009 року. Суд наклав арешт на майно Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Рішення по суті спору суд повинен був винести 24 листопада 2009 року. Але тоді засідання суду не відбулося через неявку представників зацікавлених обладміністрацій областей.

Пізніше Господарський суд Києва переніс на 8 грудня 2009 розгляд зазначеної справи.

8 грудня 2009 засідання Господарського суду Києва у справі про передачу Міністерству промислової політики України Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК не відбулося, оскільки суд був повідомлений про касації "Кримського титану" на рішення Господарського суду Києва про арешт майна Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК ) і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ГМК).

У зв`язку з цим справу було передано на розгляд до ВГС. Дата розгляду скарги в ВГС поки не уточнюється.

Після цього справа повернеться до Господарського суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, що Мінпромполітики не планував продовжувати договори оренди Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК. У міністерстві своє рішення пояснюють тим, що ще на початку 2008 року прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністерствам і відомствам об`єднати державні активи титанової галузі з метою створення вертикально інтегрованого холдингу від видобутку сировини (Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК) до виробництва готової продукції (ДАК "Титан", "Сумихімпром" і Запорізький титаномагнієвий комбінат). Однак у 2008 році Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка обіймала тоді посаду голови Фонду держмайна (ФДМ), заявила, що створення холдингу неможливе, поки Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК орендує "Кримський Титан".

За пропозицією Мінпромполітики Кабмін у 2009 році прийняв постанови, згідно з якими на Іршанському ГЗК і Вільногірському ГМК у зв`язку із закінченням терміну дії договорів оренди ФДМ повинен був провести інвентаризацію майна й повернути їх в управління Мінпромполітики. При цьому у відомстві констатували, що робота спеціально створених комісій з інвентаризації на підприємствах не почалася у встановлені постановами уряду терміни - з 1 жовтня 2009 року - в зв`язку з блокуванням її роботи ЗАТ «Кримський Титан». Зокрема, орендар подав на Мінпромполітики й ФДМ позови до суду.

Довідка УНІАН. Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК були передані в оренду строком на п`ять років найбільшому виробнику двоокису титану в Україні ЗАТ "Кримський Титан" у вересні 2004 року. Термін їх оренди закінчився у вересні 2009 року. Й хоча держава має 50% +1 акцію в "Кримському Титані" через ДАК "Титан", оперативне управління підприємством здійснює власник 50% -1 його акції - OstChem Holding AG, що входить до Group DF Д.ФІРТАША.