Ан-178 проти Іл-214. Чи вигідно росіянам фінансувати конкурентів?

Основною новиною українського авіапрому цього тижня стала заява президента компанії "Мотор Cіч" Вячеслава Богуслаєва про початок робіт зі створення нового українського транспортного літака Ан-178. Створюваний на базі пасажирського Ан-158, який у свою чергу дещо «виріс» на основі Ан-148, Ан-178 за ідеєю має замінити застарілі транспортні літаки Ан-26 і Ан-32, які експлуатуються в Україні, Росії і ще ряді країн.

У своїх коментарях ЗМІ В.Богуслаєв підкреслив, що на розробку нового літака знадобиться близько 150 млн. дол., а таких коштів у держбюджеті України немає. При цьому, на його думку, необхідні кошти може виділити російська "Об`єднана авіабудівна корпорація" (ОАК), з якою у «Мотор Сич» давні партнерські зв`язки. Все б нічого, коли б не один важливий нюанс – з початку 2000-х років на зміну Ан-12, Ан-26, Ан-32 і Ан-72 в Росії розробляється Іл-214. Логічно виникає питання, з чого б раптом росіянам виділяти фінансування на конкуруючий іноземний проект?

Як повідомили у прес-службі АНТК ім. Антонова , в даний час Ан-178 тільки розробляється і говорити про його характеристики наразі передчасно. Щодо передумов до створення літака в АНТК відзначили, що КБ ім. Антонова завжди розробляє сімейства літаків з високим ступенем уніфікації, що дозволяє на одній базі виробляти пасажирські і транспортні лайнери. “Наприклад, Ан-24 - пасажирський, а Ан-26 – транспортний, що ж до Ан-12 і Ан-10, то практично всі пасажирські літаки “Антонов” мають транспортні варіанти. Згідно із цією концепцією і почата розробка Ан-178, який є транспортною версією Ан-158-го”, - підкреслили в ДП «Антонов».

Що ж до Ан-158, який створювався як продовження теми Ан-148, то, за словами представника прес-служби АНТК, «основна їх відмінність в тому, що фюзеляж Ан-158 видовжений, що дозволяє перевозити максимум 99 пасажирів, а не 85, як в Ан-148. Вдосконалена також конструкція крила. Виробництво Ан-158 планується розгорнути на тих же потужностях, які сьогодні виготовляють комплектуючі до Ан-148, тобто на «Серійному заводі «Антонов» (раніше Київський авіазавод «Авіант») й у Воронезькому авіабудівному об`єднанні (ВАБО). Виробництво Ан-178, швидше за все, буде розгорнуто на цих же підприємствах.

Таким чином, можна з певним подивом констатувати – розробник виявився не готовий коментувати новий проект ні з технічної, ні з економічної точок зору. Єдине, що можна стверджувати з високою часткою вірогідності, так це схожість технічних характеристик Ан-178 та Іл-214. Заявлена вантажопідйомність останнього має складати близько 18 тонн, швидкість до 870 км/г, а дальність польоту до 2,5 тис. км.

Те, що про фінансування Ан-178 Об`єднаною авіабудівною компанією заговорив саме В.Богуслаєв, цілком зрозуміло – очолювана ним «Мотор Сич» давно розглядає можливість інтеграції в ОАК. Запорізькі авіадвигунобудівники забезпечують двигунами не тільки всі літаки «Антонов», але й ряд російських, а також практично всі вертольоти північної сусідки. Підприємство кровно зацікавлене у просуванні чергового українсько-російського проекту, для якого зможе поставляти свою продукцію. Враховуючи певну вагу В.Богуслаєва в середовищі російських авіавиробників як послідовного прихильника відновлення максимально тісних партнерських зв`язків між українським і російським авіапромом, можна припустити, що лобіювання нового проекту в РФ він узяв на себе. Але так само зрозуміло, що Авіаційний комплекс імені С.В.Іллюшина, який спільно з індійськими партнерами Hindustan Aeronautics (HAL) працює над проектом Іл-214, не здасться без бою і підключить своє лобі для ухвалення урядом РФ «правильного рішення». Здавалося б, що може протиставити хай і шанований, але все ж таки «не свій» В.Богуслаєв російським прихильникам Іл-214?

У першу чергу, конструкторський потенціал АНТК ім. Антонова. Як відзначають самі російські експерти, у питанні створення нових пасажирських і транспортних літаків Україна значно випереджає Росію. Не менш важлива і фінансова складова. Як заявлялося раніше, розробка Іл-214 обійдеться росіянам та індійцям майже у 600 млн. дол. А це, правда, за попередніми оцінками, у 4 рази більше, ніж вартість розробки Ан-178.

Варто також згадати заяву у середині 2008 року генерального конструктора АНТК Антонова Дмитра Ківи , що один з учасників проекту Іл-214 почав шукати альтернативні варіанти. За його словами, індійська сторона звернулася в АНТК за інформацією про вантажну версію літака Ан-148. Таким чином, ще півтора роки тому індійці заявили про своє незадоволення ходом реалізації проекту Іл-214. Тоді в російських ЗМІ наголошувалося, що якщо РФ найближчим часом не зможе вирішити проблеми, пов`язані з організацією виробництва літака, індійці можуть звернутися по допомогу до українських авіабудівників. Той факт, що тема Ан-178 сплила через півтора роки, може свідчити про стійке бажання індійців вийти з проекту Іл-214. Якщо це станеться, то самостійно фінансувати проект, близько 35% вартості якого брала на себе Індія, росіяни навряд чи захочуть. Коротше кажучи, шанси 178-го з часом замінити Ан-12, Ан-26, Ан-32 і Ан-72 дуже непогані.

На думку фінансового аналітика інвесткомпанії «Синком Капітал» Оксани Ляшук, потенційний попит на новий літак складе близько 900 штук. «На сьогоднішній день близько 1000 українських літаків Ан-26 і 350 літаків Ан-32 знаходяться в експлуатації в 30 країнах світу. Найактивніше їх використовують ВПС Росії, країн Близького Сходу і Африки. Ми вважаємо, що новою машиною зацікавляться не тільки вони, але і країни Азії і Балтії». – відзначила О.Ляшук.

Все складається для українських авіабудівників цілком позитивно, коли б не один момент...

Як відомо, виробнича кооперація з будівництва Ан-148 передбачає поставки близько 35% комплектучих українськими авіапідприємствами, решту поставляють російські партнери. Швидше за все, аналогічним чином розподілятиметься участь і в проекті Ан-178. При цьому важливо враховувати, що збірка так званих літакокомплектів проводиться тим підприємством, яке розташоване в країні, що оплачує замовлення на постачання літаків або ж що уклала контракт з третьою країною на їх поставки. Тобто, якщо будівництво фінансується російськими коштами, то завантажені потужності Воронезького авіапідприємства, якщо ж замовлення на Ан-148 одержане з боку України, збірка літаків відбувається на колишньому київському авіазаводі «Авіант», що нині входить до складу Держпідприємства «Антонов» разом з АНТК ім. Антонова. Минулого року в Україні був побудований тільки один Ан-148, тоді як на ВАСО – 3. Цього року у планах України 4 літаки Ан-148, а Воронежа - 9. У принципі, це нормально, оскільки російський ринок набагато більший за наш.

Проте, якщо пригадати, що Україна за останні роки втратила потужності з виробництва Ан-124 «Руслан», і відновлення випуску в модернізованій версії можливе тільки на Ульянівському авіазаводі, вимальовувалася невесела тенденція. Немає сумнівів, що, відмовившись від Іл-214, російські чиновники докладуть максимум зусиль для того, щоби основне виробництво Ан-178 було зосереджене на підприємствах РФ. А якщо ще й розробка літака вестиметься за російські кошти, то з`явиться додатковий аргумент. Росіяни неодноразово давали зрозуміти, що найбільший інтерес зі всього українського авіапрому для них представляє КБ ім. Антонова зі своїми розробками, а виробничих потужностей у них і власних вистачає. Розвиваючи взаємовигідну співпрацю з РФ у сфері авіабудування, Україні у жодному випадку не можна забувати про це. Фінансова участь української сторони в проекті Ан-178 стала б гарантією завантаження наших виробничих потужностей у майбутньому. Інакше зростає ризик подальшої деградації вітчизняних авіазаводів, для яких вже сьогодні літаки стали поштучною, а не серійною продукцією.

Дуже не хотілося б, щоби в майбутньому Україна на світовому авіаринку була представлена виключно конструкторським бюро, нехай навіть кращим на пострадянському просторі.

Петро Черних (УНІАН)