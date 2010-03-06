Росія має намір оновлювати озброєння своєї армії на 9-11%

Росія має намір щорічно оновлювати озброєння своєї армії на 9-11%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав вчора на колегії Міноборони РФ.

«Я поставив завдання уряду довести щорічне оновлення озброєння і військової техніки в середньому до 9–11% на рік. Це дозволить до 2020 року підвищити частку сучасних зразків військової техніки до 70%», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, завдання переоснащення військ новими озброєннями є надзвичайно складним і дуже важливим.

«Минулого року вдалося стабілізувати стан озброєння і військової техніки, навіть в умовах фінансової кризи забезпечити виконання оборонного замовлення, хоча й не без проблем. Йдуть перспективні науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, ті роботи, які необхідні для переоснащення збройних сил», - сказав він.

Він також повідомив, що цього року буде завершена розробка нової держпрограми озброєння на період з 2011 по 2020 роки.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ, виступаючи з посланням до Федеральних Зборів Росії, зажадав в 2010 році провести значне переоснащення російської армії.

«Одне з найпростіших, але найпринциповіших завдань - це переоснащення військ новими системами і зразками озброєння і військової техніки. Тут нема чого міркувати - потрібно придбавати ці озброєння. Наступного року необхідно поставити до військ більш як 30 балістичних ракет наземного і морського базування, п`ять ракетних комплексів «Іскандер», близько 300 одиниць сучасної бронетехніки, 30 вертольотів, 28 бойових літаків, 3 атомних підводних човна і один бойовий корабель класу «Корвет», 11 космічних апаратів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

21 листопада 2009 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що державне оборонне замовлення Росії в 2010 році буде збільшено на 8,5% - до 1,175 трлн. рублів (близько 40,5 млрд. доларів).