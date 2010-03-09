Виробники промпродукції підвищують ціни
11:54, 09 березня 2010Промисловість
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У лютому ціни зросли на 1,9%
В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в лютому 2010 року у порівнянні з січнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склало 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – 3,8%.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Довідка УНІАН. Зростання індексу цін виробників промислової продукції в лютому 2009 року проти січня 2008 року склало 1,8%, проти грудня 2008 року – 2%.
В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року в порівнянні з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.
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