Виробники промпродукції підвищують ціни

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в лютому 2010 року у порівнянні з січнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склало 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – 3,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. Зростання індексу цін виробників промислової продукції в лютому 2009 року проти січня 2008 року склало 1,8%, проти грудня 2008 року – 2%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року в порівнянні з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) – 14,3%.