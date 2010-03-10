У США починають продаж 3D телевізорів

13:27, 10 березня 2010
Промисловість
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Перший продали за 3 тис.дол.

Найбільші виробники електроніки Samsung і Panasonic починають продаж 3D телевізорів у США, повідомляє РІА «Новості».

Перший 3D телевізор вартістю у три тисячі доларів, у комплекті з яким додавали дві пари спеціальних окулярів і програвач формату Blu-ray, продала компанія Samsung Electronics 9 березня, тоді як в офіційній заяві Panasonic Corp. йдеться про те, що початок продажу призначено на середу.

Як зазначає агентство, рішення виробляти подібні телевізори для масового споживача прийшло разом з популяризацією фільмів формату 3D, їх упевненість підкріпили касові збори "Аліси в країні чудес" Тіма Бертона, які за перші вихідні після виходу в прокат побили збори рекордсмена, - зимового блокбастера "Аватар" Джеймса Кемерона.

У червні свою версію 3D телевізора випустить в продаж Sony Corp. Виробники також мають намір досягнути зниження вартості "новомодних телевізорів" до 500 доларів.

Проте, як зазначають фахівці аналітичної компанії iSuppli, такі телевізори не користуватимуться попитом, і краще б виробники займалися удосконаленням пристрою, що дозволяє телевізору підключатися до Інтернету.

"Я не вірю, що хто-небудь дивитиметься 3D (телевізори) постійно через два або три роки. Я не думаю, що вони пануватимуть на ринку", - заявив представник iSuppli.

3D телевізори вперше представили найбільші японські виробники у жовтні 2009 року на виставці IT-технологий і електроніки CEATEC Japan 2009, що відбувалася в Токіо. Sony, Toshiba, Panasonic, Sharp продемонстрували, що суперництво за розміри екрану, якість зображення і низькі ціни залишилося у минулому. Нові телевізори оснащені спеціальними окулярами, що дозволяють побачити фільм або телепередачу з ефектом присутності у тривимірному зображенні. Ще одна новина - "жестовий" пульт. Телевізорам нового покоління не потрібний звичайний пульт, ними можна керувати дистанційно за допомогою рухів руки. Так, знаходячись на відстані від екрану, можна міняти ракурс зображення, перемикати канали одним рухом руки.

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