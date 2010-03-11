ММК ім. Ілліча збільшив виробництво готового прокату

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» за підсумками січня-лютого 2010 р. виробило 619 тис. тон готового прокату, що на 217 тис. тон, або на 54%, більше, ніж у січні-лютому 2009 р.

Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до міністерства промислової політики України.

За даними джерела, у січні-лютому погточного року комбінат виплавив 715 тис. тон чавуну, що на 213 тис. тон, або на 42,3% більше порівняно з результатами двох місяців 2009 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 847 тис. тон сталі, що на 254 тис. тон, або на 42,8%, більше від показника за січень-лютий минулого року.

На 1 березня 2010 року меткомбінат виробив 1,602 млн. тон агломерату, що на 404 тис. тон (на 33,7%) більше, ніж за січень-лютий 2009 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 р. скоротив відносно 2008 р. виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2%.