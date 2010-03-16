«АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав збиток 120 млн. грн.

За підсумками 2009 року збиток ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» становив 120 млн. грн. порівняно з 4,6 млрд. грн. чистого прибутку за 2008 рік.

Про це повідомляється в прес-релізі підприємства, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прес-релізом, виробництво сталі на підприємстві за 2009 р. становило 6 млн. 213 тис. тонн, що на 18,9% менше, ніж за 2008 рік.

Виробництво прокату на підприємстві зменшилося на 17,2% - до 5 млн. 40 тис. тонн.

Коментуючи результати року, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Жан ЖУЕ зазначив, що «незважаючи на складні економічні умови, в 2009 році компанія продемонструвала запас міцності й зуміла виконати свої зобов`язання перед співробітниками, інвесторами, постачальниками й урядом. Позитивна тенденція останнього кварталу 2009 року й перші ознаки відновлення попиту та виробництва дають підстави для позитивних очікувань від 2010 року».

Разом із тим, Ж.ЖУЕ підкреслив, що прогноз на 2010 рік залишається неоднозначним: більш стійке відновлення спостерігається в країнах, що розвиваються, й менш стабільне зростання в розвинених економіках.

Як наголошується в прес-релізі, у зв`язку з погіршенням ситуації на внутрішньому ринку України, велику увагу було приділено експортним ринкам.

У 2009 році експорт АМКР становив 83% від загального обсягу виробництва. Минулого року підприємство поставляло продукцію в 61 країну світу (в 2008 р. – 75 країн).

Основними ринками металопродукції підприємства є регіони Африки, Близького Сходу, Перської затоки, СНД, ЄС, Туреччини. На долю цих регіонів і країн припадає 74% усього експорту підприємства.

На підприємстві також зазначають, що до кінця 2009 року заборгованість перед АМКР із відшкодування ПДВ становила 1,5 млрд. грн. порівняно з 816 млн. грн. на початку року.

«Заборгованість продовжує зростати й у 2010 році, збільшуючись приблизно на 200 млн. грн. щомісячно. Сьогодні заборгованість по ПДВ разом із авансовими платежами із податку на прибуток перевищує 3 млрд. грн. Відшкодування ПДВ є необхідною умовою виконання плану із капітальних інвестицій на 2010 рік і життєво важливим чинником для забезпечення майбутнього компанії», - йдеться в прес-релізі підприємства.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) в кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції.