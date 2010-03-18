Вихід хімпрому з рецесії розпочнеться у другому півріччі

Вихід підприємств хімічної промисловості з рецесії розпочнеться в другій половині поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві на загальних зборах членів Союзу хіміків заявив президент союзу Олексій ГОЛУБЄВ.

«Поступальний вихід виробництва з рецесії розпочнеться у другій половині 2010 років і продовжиться до кінця 2011 року. Базові параметри галузі рівня профіциту січня-вересня 2008 року відновляться не раніше 2012 року», - сказав О.ГОЛУБЄВ.

Він також відзначив, що ситуація на внутрішньому ринку хімічної продукції стабілізується в середині поточного року.

«Відновлення внутрішнього товарного ринку хімічної і нафтохімічної продукції почнеться в середині 2010 року, і він функціонуватиме в умовах нестабільного попиту», - сказав О.ГОЛУБЄВ.

При цьому він відзначив, що у більшості сегментів попит на продукцію до кінця року не досягне рівня нормативної платоспроможності. Поліпшення цінової кон`юнктури у 2010 році, на думку О.ГОЛУБЄВА, буде нестійким.