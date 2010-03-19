Україна посіла 4 місце серед провідних експортерів сталі

Україна у 2009 році посіла 4-е місце серед провідних світових експортерів сталі.

Такі дані британського Статистичного комітету заліза та сталі (Iron and Steel Statistics Bureau) оприлюднено на сайті комітету.

За експортом сталі Україна випередила Китай, посівши місце після Японії, ЄС та Росії.

Разом з тим, у виробництві необробленої сталі Україна посіла 8-е місце.