Ріст індексу виробництва базових галузей уповільнився

Зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в лютому ц.р. (у річному вимірі) уповільнився з 7,7% у січні до 4,1%. Такі розрахунки Департаменту економічного аналізу й прогнозування оприлюднено на сайті Національного банку України.

При цьому, за винятком сезонного чинника, в лютому відбулося падіння ІВБГ на 3.9%.

«За нашими оцінками, погіршення динаміки було обумовлено тимчасовим зниженням зовнішнього попиту з боку азіатських країн, що зумовило істотне уповільнення зростання металургійного виробництва (з 26,6% у січні в річному вимірі до 3% у лютому) й промислового виробництва загалом (із 11,8% у січні до 5,6% у лютому). Збереження високих темпів виробництва машинобудування (19,2% у річному вимірі), завдяки стабільному попиту з боку Росії на продукцію вагонобудування, забезпечило 1,8 п.п. приросту промислового виробництва», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що уповільнення зростання поточних видатків бюджету внаслідок різкого зниження бази оподаткування зумовило скорочення доходів населення й знизило його купівельну спроможність, що, в першу чергу, позначилося на динаміці галузей сфери послуг.

Крім того, зменшення капітальних видатків бюджету на фоні погіршення фінансових результатів підприємств визначало суттєве звуження інвестиційної активності.

При наявності позитивних тенденцій у економіці НБУ вказує на те, що відновлення економічної активності є достатньо нестійким. Світова фінансова та економічна криза виявили суттєві дисбаланси економічного розвитку України й ослабили динаміку потенційного рівня виробництва.

У Нацбанку підкреслюють, що майбутнє відновлення залежить від рішучості влади країни щодо необхідних дій для оздоровлення державних фінансів, збереження фінансової стабільності та відповідного впровадження необхідних структурних реформ.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані по динаміці видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, падіння ВВП України за підсумками 2009 року становило 15%, порівняно з 2008 роком. Номінальний ВВП за 2009 рік становив 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП у I, II, III й IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7%, відповідно.