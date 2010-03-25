НКРЕ перегляне тарифи на електроенергію для ГМК та хімпрому

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір збільшити на другий квартал 2010 року рівень роздрібних тарифів на електроенергію для 111 підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та хімічної промисловості, які в рамках відповідних меморандумів, затверджених урядом, одержували електроенергію за пільговими тарифами, зафіксованими на рівні жовтня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО.

«Прийнято постанову (Кабінетом Міністрів України - УНІАН), я думаю завтра вона буде опублікована, в якій написано, що для цього переліку із 111 підприємства роздрібні тарифи на електроенергію будуть не на рівні жовтня 2008 року, а на рівні листопада 2009 року», - сказав він.

Таким чином, роздрібні тарифи на електроенергію для цих підприємств з квітня збільшаться на 7,9-8,3% - до 42,21-56,24 коп. за кВт/год. (без ПДВ), залежно від класу напруги.

С.ТІТЕНКО наголосив, що ініціативу збільшення тарифів для вказаної групи споживачів направлено на дослідження додаткового ресурсу для, насамперед, теплової генерації, яка в кризовий період відчутно наростила заборгованість перед вуглевидобувними підприємствами. При цьому на тлі зростання промвиробництва, що окреслилося на початку цього року, перш за все в металургійному секторі, що супроводжувався відчутним зростанням енергоспоживання, запропоноване плавне збільшення тарифів не позначиться на економіці підприємств, включених до цього переліку, наголосив голова регулятора.

«За весь минулий рік цей дискомфорт для енергетиків становив близько 500 млн. грн., а тут за перший квартал він вже становить 460 млн. грн. Це означає, що торік вони (металургійні й хімічні підприємства - УНІАН) явно лежали, а зараз за перший квартал у них цифри як за весь минулий рік. А якщо вони збільшили споживання електроенергії, то пішов підйом: вони збільшили власне виробництво і одержали від цього більше грошей", - пояснив він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №925 від 14 жовтня 2008 року ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував НКРЕ припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанову було прийнято на період до кінця 2008 року, але пізніше її дію було продовжено на 2009-й і перший квартал 2010 року.

Роздрібні тарифи на електроенергію в жовтні 2008 року для споживачів першого класу напруги було затверджено на рівні 42,21 коп. за кВт/год., для споживачів другого класу напруги - 56,24 коп. за кВт/год., у листопаді 2009 року - на рівні 45,72-60,68 коп. за кВт/год. (усі тарифи без урахування ПДВ).

Промислові підприємства в січні-лютому ц.р. збільшили споживання електроенергії на 17,9%, або 1,798 млрд. кВт/год., – до 11,845 млрд. кВт/год.. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії в січні-лютому на 30,5%, або на 1,513 млрд. кВт/год., порівняно із січнем-лютим 2009 року, – до 6,474 млрд. кВт/год., хімічна і нафтохімічна, – на 12,7%, до 797,2 млн. кВт/год.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової й тарифної політики у цих сферах.