Кабмін поновив Ставицького на посаді

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням поновив на посаді голову правління національної акціонерної компанії "Надра України" Едуарда СТАВИЦЬКОГО.

Відповідне розпорядження Кабміну (№ 665-р від 24 березня 2010 р.) опубліковане на урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін звільнив з посади голову правління НАК "Надра України" Олександра ПОНОМАРЕНКА.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва своєю постановою від 12 березня 2010 року відновив на посаді голову правління НАК "Надра України" Е.СТАВИЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2008 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади голову правління НАК "Надра України" Е. СТАВИЦЬКОГО і призначив замість нього Олександра ПОНОМАРЕНКА.

20 серпня 2009 року Кабінет Міністрів на підставі рішення Київського апеляційного суду відновив і відразу ж звільнив Е. СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК "Надра України".

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалиниах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2009 рік НАК "Надра України" завершила з чистим збитком 34,999 млн. грн., тоді як за 2008 рік чистий прибуток компанії склав 0,267 млн. грн.