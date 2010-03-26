Уряд відкоригував прогнозовані макропоказники

Кабінет міністрів України постановою від 24 березня, оприлюденою на сайті уряду, відкоригував прогнозовані макропоказники на 2010 рік. Попередній прогноз на 2010 рік був затверджений 12 вересня 2009 року.

Змінено прогнозовані показники за підсумками 2010 року: номінального ВВП - з 1,179 трлн. грн. до 1,083 трлн. грн.; індексу споживчих цін (грудень до грудня) - з 109,7% до 113,1%; індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) - з 113,6% до 114,4%.

Уряд України прогнозує, що прибуток прибуткових підприємств в 2010 році складе 174,2 млрд. грн. (попередній прогноз - 252,2 млрд. грн.), фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн. (попередній - 331 млрд. грн.), середньомісячна заробітна плата - 2245 грн. (попередній - 2197 грн.).

Кабмін погіршив свій прогноз за показниками зовнішньої торгівлі України в 2010 році. За нинішніми прогнозами дефіцит зовнішньоторговельного балансу складе 1,903 млрд. дол. (у вересні минулого року прогнозували профіцит на рівні 1,836 млрд. дол.). Прогнозний показник експорту погіршений з 65,079 млрд. дол. - до 62,470 млрд. дол., імпорту - з 63,243 млрд. дол. до 64,373 млрд. дол.

Як повідомляли, віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що у розрахунках Кабмін виходив з курсу долара в 2010-му році на рівні 8 грн. за 1 дол. США і ціни на газ 334 долари за тисячу куб.м. Дефіцит Державного бюджету України цього року очікують на рівні 4,5-5% ВВП, без урахування дефіциту НАК "Нафтогаз України".