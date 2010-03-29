Полтавський ГЗК зменшив прибуток у понад три рази

За підсумками 2009 року чистий прибуток ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" склав 177 млн. 986 тис. грн., що понад у 3 рази, або на 410 млн. 210 тис. грн., менше, ніж у 2008 році.

Про це повідомляьть у фінансовому звіті підприємства, котрий додали до оголошення про збори акціонерів Полтавського ГЗК, призначені на 14 травня цього року.

Згідно з фінансовим звітом, дебіторська заборгованість Полтавського ГЗК за підсумками 2009 року склала 1 млрд. 45 млн. 813 тис. грн., що на 19,4% чи на 170 млн. 20 тис., більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - один з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, що їх використовують у чорній металургії та виробництві сталі.

97,31% акцій Полтавського ГЗК належать фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі у червні 2007 року під тикером FXPO.