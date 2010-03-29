Зростання ВВП в Україні в 2010 році може бути до 3,4%

Згідно з березневим консенсус-прогнозом, підготовленим Міністерством економіки спільно з експертами, зростання ВВП в Україні в 2010 році може досягти в середньому 3,4%, а в 2011 році – 4,7%.

Номінальний ВВП, згідно з консенсус-прогнозом, опублікованим на сайті Мінекономіки, в 2010 р. може становити 1 трлн. 67,2 млрд. грн. (дефлятор 13,7%), у 2011 р. – 1 трлн. 244,7 млрд. грн (дефлятор 11,8%).

Показник інфляції (грудень до грудня) в 2010 р. в середньому може становити 12,5%, у 2011 р. – 10,1%. Середній курс долара США в 2010 р. може коливатися в межах 7,7-9,5 грн. за долар, середній показник становитиме 8,2 грн., у 2011 р. – 7,4-9,0, середній курс – 8,2.

Експерти висловили спільну думку щодо позитивної динаміки розвитку економіки в 2010 році, яка підтримуватиметься розширенням зовнішнього попиту зважаючи на відновлення зростання світової економіки.

У 2011 році, на думку експертів, розвиток української економіки характеризуватиметься активізацією інвестиційної діяльності на фоні сприятливої зовнішньоекономічної кон`юнктури.

За оцінками експертів, внутрішніх ризиків для розвитку економіки в 2010 році буде більше, ніж зовнішніх.

Найбільш значущими внутрішніми ризиками експерти визнали значне зростання дефіциту Державного бюджету й касових розривів у Пенсійному фонді, інших фондах державного соціального страхування, а також і НАК «Нафтогаз України» й, відповідно, проведення значної емісії для фінансування дефіцитів. Також великий ризик низької кредитної активності комерційних банків і зростання негативних інфляційних очікувань населення.

Серед зовнішніх найбільш великий ризик помірної економічної активності в світі.

Водночас, у 2011 році внутрішні ризики також домінуватимуть над зовнішніми, й полягатимуть вони в бюджетній сфері та тарифній політиці. Найбільш значущим зовнішнім ризиком експерти визнали закріплення тенденції прискореного зростання цін на світових енергетичних ринках. При цьому інтегральна оцінка ризиків 2011 року майже за всіма показниками нижче за оцінки на 2010 рік.

Консенсунс-прогноз формувався на основі оцінок експертів Міністерства економіки України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, компанії CASE Україна, інвестиційного банку «Concorde Capital», Райффайзен Банку Аваль, ВАТ «БТА Банк», Dragon-Capital і The Bleyzer Foundation.