Негативний фінрезультат ГМК - 1,6 млрд. грн.

За січень-лютий 2010 року негативний фінансовий результат металургійної галузі (до оподаткування) склав 1,6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, негативна рентабельність металургів у січні-лютому 2010 року склала 9,6%. На рівні рентабельності за вказаний період працювало тільки ВАТ "АрселорМіттал Кривий ріг».

За підсумками 2009 року металургійні підприємства отримали негативний фінрезультат до оподаткування в сумі 6,3 млрд. грн. при негативній рентабельності 4,5%.

На рівень рентабельності вийшли ВАТ "Донецький металургійний завод" і ВАТ "АрселорМіттал Кривий ріг».

Як повідомляв УНІАН, за січень-лютий 2010 року українські металурги збільшили виробництво основних видів продукції на 10-15% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.