«АрселорМітал Кривий Ріг» інвестзобов'язання виконує належним чином – ФДМУ

Інвестиційні зобов`язання за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», зокрема ті, що стосуються соціальних питань, виконуються належним чином.

Як повідомили УНІАН у Фонді державного майна України, про це свідчать результати проведеної в березні цього року перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства в 2009 році.

За інформацією ФДМУ, спільні консультації, проведені минулого року спільно з фондом, адміністрацією комбінату, його власником і профспілками, дозволили не допустити введення на підприємстві скороченого робочого тижня, забезпечити дотримання всіх соціальних стандартів (оплата праці, оздоровлення), продовжити практику будівництва житла для працівників підприємства.

Загальний обсяг витрат на охорону праці та соціально-побутові цілі становив 230 млн. грн. З 1 січня 2010 року тарифні ставки і оклади керівникам, фахівцям, службовцям на підприємстві підвищено на 11,43%, а також визначено подальший графік підвищення тарифних ставок.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює у більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.