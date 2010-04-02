"Запоріжсталь" вирішила не виплачувати дивідендів

ВАТ "Запоріжсталь" у зв`язку із збитковістю суспільства за підсумками 2009 року не виплачуватиме дивіденди.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, відповідне рішення було прийняте 2 квітня загальними зборами акціонерів ВАТ "Запірожсталь".

"Економічні умови 2009 років виявилися досить складними для комбінату і для галузі в цілому. ЗСС працювала в умовах пониженого попиту на металургійну продукцію, що зумовило значне падіння цін на металопрокат і скорочення обсягів виробництва. При цьому ціни на основні види сировини і паливно-енергетичні ресурси не знизилися адекватно падінню цін на прокат. Така тенденція зберігалася впродовж всього 2009 років. Це в значній мірі вплинуло на зниження фінансового результату комбінату від звичайної діяльності. За звітний рік реалізація товарної продукції склала 8 389,8 млн. грн..; чистий збиток 290,5 млн. грн.", - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядовых і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного таі ін., займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.