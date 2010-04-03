Клюєв: для ГМК на світових ринках складаються сприятливі умови

Для підприємств гірничо-металургійного комплексу з початку року на світових ринках складаються сприятливі умови, адже ціни на їхню продукцію зростають.

Про це заявив перший віце-прем‘єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, коментуючи підписаний Меморандум про взаєморозуміння між урядом і підприємствами ГМК на другий квартал поточного року, повідомляється на Урядовому порталі.

Таким чином, за словами А.КЛЮЄВА, металургійні виробники зможуть компенсувати збереження цін на ті 20% своєї продукції, які вони в середньому постачають на внутрішній ринок.

Як підкреслив перший заступник глави уряду, влада та підприємства однієї з ключових галузей домовилися піти назустріч один одному, адже цінова стабільність «дасть поштовх до розвитку машинобудування та будівельної галузі». А вони, в свою чергу, будуть стимулювати й інші сектори економіки, сказав А.КЛЮЄВ, нагадавши, що Кабмін та керівники підприємств ГМК домовились про збереження у ІІ кварталі цін на металопродукцію та сировину для металургійного виробництва, що склалися на 1 квітня 2010.

За словами першого віце-прем’єра, підприємства ГМК також зобов‘язалися забезпечити поступове підвищення розміру зарплати та покращення інших соціальних гарантій для власних працівників, а також своєчасно розраховуватися за спожиті енергоносії. Окрім цього, металургійні та гірничо-збагачувальні холдинги та комбінати взяли зобов‘язання продовжувати реалізацію проектів щодо операційної ефективності та модернізації виробництва, спрямованих на зменшення собівартості продукції, впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій.

Уряд зі свого боку, за словами А.КЛЮЄВА, продовжить підтримувати підприємства ГМК. Перший віце-прем‘єр-міністр заявив, що Кабінет міністрів буде проводити поточне відшкодування податку на додану вартість, а з ухваленням закону про державний бюджет почне повертати борги з ПДВ, які накопичила попередня влада. Також уряд забезпечить повернення боргів державних монополій перед підприємствами ГМК, запевнив він. За словами А.КЛЮЄВА, це дасть змогу значно покращити поточний фінансовий стан підприємств, адже поверне до них значний обсяг «живих» коштів.

Окрім цього, Кабмін зобов‘язався продовжити переговорний процес з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення фінансування для інвестиційних проектів модернізації підприємств галузі, буде відстоювати збереження та розширення ринків збуту для їхньої продукції, забезпечувати підтримку обґрунтованих заходів, які ініціюватимуться підприємствами галузі щодо захисту внутрішнього ринку від неконтрольованого імпорту продукції, яка виробляється в Україні.

Як повідомлялося, раніше уряд подовжив на другий квартал поточного року дію пільг з тарифів на електроенергію та залізничні перевезення для підприємств ГМК та хімічної промисловості, які встановлювалися постановою Кабінету міністрів №925 від 14.10.2008 року