«Антонов» просуватиме літаки Ан на ринок Латинської Америки

АК «Антонов» розраховує на просування літаків Ан на ринок Латинської Америки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Антонова».

Згідно з повідомленням, низку відповідних домовленостей було досягнуто на виставці FIDAE’2010, яка пройшла в Чилі 23-28 березня ц.р., із представниками промислових підприємств, авіакомпаній та військових відомств країн Латинської Америки. Зокрема, узгоджено можливість участі компаній Чилі, Аргентини та Перу в кооперації з виробництва та обслуговування літаків «Антонов». При цьому було підписано меморандум про взаєморозуміння з виконавчим директором заводу ENAER (Чилі) Педро Баскуньяном ХАРОЮ, а також протокол переговорів із виконавчим директором Авіакосмічної промислової палати Аргентини, директором компанії Laviasa Раулем ПАЗОМ, яким передбачається вирішення комплексу питань щодо лізингу, купівлі та виробництва літаків Ан.

Згідно з повідомленням, учасники виставки відзначили потенціал регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148 і його транспортних варіантів, літаків Ан-74, легких транспортних Ан-32, які можуть знайти широке застосування в країнах Латинської Америки.

Довідка УНІАН. Виробництво літаків в Україні здійснює державний авіабудівний концерн «Антонов», до складу якого входять державне підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант» разом із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством, АНТК ім. Антонова і ДП «Завод 410 цивільної авіації».

Основним напрямком діяльності концерну є виробництво літаків сімейства «Антонов».