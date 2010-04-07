Індекс цін виробників у березні до лютого склав 3%

Індекс цін виробників у березні до лютого 2010 року склав 3%, з початку року - 6,9%.

Такі дані оприлюднили на сайті Державного комітету статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в лютому 2010 року порівняно з січнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склало 1,9%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - 3,8%.

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) - 14,3%.