Росія припинила безмитний імпорт труб з України

Росія припинила безмитний імпорт української трубної продукції з 1 квітня 2010 року через відсутність узгоджених обсягів квот на постачання без сплати антидемпінгових мит, повідомляє k2kapital.

Про це йдеться у листі Федеральної митної служби, розміщеному на сайті відомства.

Відповідно до угод між Мінекономрозвитку Росії і Мінекономіки України, у першому кварталі 2010 року така квота була визначена.

"У зв'язку з відсутністю після 31 березня 2010 року узгодженого обома сторонами розміру квоти на постачання труб з України, з 1 квітня 2010 року при митному оформленні української трубної продукції слід керуватися постановою уряду РФ, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб", - зазначено у посланні.

Наприкінці минулого року Мінекономрозвитку повідомило, що угоду, яка передбачає постачання широкої номенклатури українських труб в Росію в межах встановленої квоти взамін на незастосування антидемпінгових мит, продовжили до 31 грудня 2010 року.