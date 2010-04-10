Україна домовиться про безмитне постачання труб до Росії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що найближчими днями Україні вдасться домовитися про безмитне постачання труб до Росії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

При цьому прем`єр відзначив, що переговори на цю тему проходять доволі складно.

"Я сподіваюся, що ми найближчими днями їх завершимо, і все ж домовимося з Росією про безмитне постачання труб", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив на важливості для України російського ринку, відзначивши, що в минулі роки Україна поставляла до Росії щорічно до 300 тис. тонн трубної продукції.

Довідка УНІАН. Федеральна митна служба РФ з 1 квітня 2010 р. при митному оформленні української трубної продукції керується постановою уряду РФ №824 від 29 грудня 2005 року, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб.