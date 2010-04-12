Чистий прибуток "Русала" в 2009 р. склав 821 млн. дол.

Чистий прибуток ОК "Русала" по міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФО) в 2009г. склалав 821 млн дол. проти чистого збитку у розмірі 5,98 млрд дол. роком раніше.

Про це передає РБК із засланням на матеріали компанії.

Довідка УНІАН. Об`єднана компанія «Російський алюміній» (ОК «РусАл») створена в березні 2007 року шляхом злиття «РусАла», СУАЛа і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore. У Україні "РусАл" на сьогодні контролює ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК) і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".