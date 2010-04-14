Примвиробництво у зоні євро зросло на 0,9%
13:31, 14 квітня 2010Промисловість
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Сподівалися лише на 0,1%
Обсяг промислового виробництва в зоні євро в лютому в місячному розрахунку підвищився на 0,9%. У річному розрахунку зростання показника склало 4,1%, повідомляє k2kapital.
Про це повідомило європейське статистичне агентство Eurostat.
Аналітики чекали зростання цього показника на 0,1% в місячному розрахунку та на 2,8% в річному розрахунку.
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