Примвиробництво у зоні євро зросло на 0,9%

Обсяг промислового виробництва в зоні євро в лютому в місячному розрахунку підвищився на 0,9%. У річному розрахунку зростання показника склало 4,1%, повідомляє k2kapital.

Про це повідомило європейське статистичне агентство Eurostat.

Аналітики чекали зростання цього показника на 0,1% в місячному розрахунку та на 2,8% в річному розрахунку.