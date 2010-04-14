Прибуток Intel у I кварталі збільшили майже у 4 рази

Чистий прибуток провідного світового виробника мікропроцесорів Intel у I кварталі 2010 року зріс майже у 4 рази - до $2,4 млрд. У I кварталі 2009 року цей показник компанії склав $629 млн., повідомляє k2kapital.

Як сказано у прес-релізі компанії, виручка за підсумками I кварталу склала $10,3 млрд. проти $7,1 млрд. роком раніше.

Intel виробляє широкий спектр електронних пристроїв. Штаб-квартира компанії знаходиться в штаті Каліфорнія. У компанії працюють понад 83 тис. співробітників.