Квоту на поставку труб до РФ затвердять ближчими днями

Розмір квоти на постачання українських сталевих труб на ринок Російської Федерації на 2010 р. може бути затверджений протягом найближчих днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ.

За його словами, остаточно досягти згоди з цього питання Україна сподівається в ході засідання міжурядової комісії за участю міністра промислової політики і торгівлі РФ.

С. БІЛЕНЬКИЙ нагадав, що пропозицію української сторони затвердити квоту на 2010 р. у розмірі 270 тис. тон Росія не підтримала.

"Переговори йдуть дуже складно, в української сторони не так багато аргументів в цій ситуації", - сказав заступник міністра.

На I квартал обсяг постачань української трубної продукції у рамках угоди визначили у розмірі 55 тис. тон. С. БІЛЕНЬКИЙ підкреслив, що зараз актуальне питання постачання на російський ринок труб великого діаметру (виробник - Харцизький трубний завод). З грудня 2009 р. РФ ведела 8%-ве антидемпінгове мито на постачання труб великого діаметру українського виробництва.

"Оскільки антидемпінгове мито російська сторона продовжила із запізненням, асоціація "Укрмет" виступила з пропозицією активізувати переговори з цього питання з РФ і домагатися відміни антидемпінгового мита на продукцію ХТЗ", - повідомив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що найближчими днями Україні вдасться домовитися про безмитне постачання труб в Росію.

Він підкреслив важливість для України російського ринку, наголосивши, що в минулі роки Україна поставляла в Росію щорічно до 300 тис. тон трубної продукції.

Довідка УНІАН. Федеральна митна служба РФ з 1 квітня 2010 р. при митному оформленні української трубної продукції керується постановою уряду РФ №824 від 29 грудня 2005 року, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб.