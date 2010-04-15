Зростання промвиробництва в Україні склало 13,8%

В Україні зростання промислового виробництва в березні ц.р. проти березня 2009 р. становило 13,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в березні, порівняно з лютим, зростання промислового виробництва становило 16,2%, а в січні-березні проти аналогічного періоду 2009 р. – зростання 10,8%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в лютому ц.р. проти лютого 2009 р. становило 5,6%.

За даними Держкомстату, в лютому, порівняно з січнем, спад промвиробництва становив 0,7%.