Зростання промвиробництва в Україні у березні склало 13,8%
22:27, 15 квітня 2010Промисловість
0
У порівнянні з березнем 2009 року
В Україні зростання промислового виробництва в березні ц.р. проти березня 2009 р. становило 13,8%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
За даними Держкомстату, в березні, порівняно з лютим, зростання промислового виробництва становило 16,2%, а в січні-березні проти аналогічного періоду 2009 р. – зростання 10,8%.
Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в лютому ц.р. проти лютого 2009 р. становило 5,6%.
За даними Держкомстату, в лютому, порівняно з січнем, спад промвиробництва становив 0,7%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter