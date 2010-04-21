КЗРК: «Суха Балка» демонтує под"їздні колії залізорудного комбінату

Сьогодні вранці працівники гірничо-збагачувального комбінату ВАТ «Суха Балка» почали розбирати під`їзні залізничні колії, що належать Криворізькому залізорудному комбінату (КЗРК). Про це УНІАН повідомила начальник юридичного відділу КЗРК Світлана ЛИТВИНЕНКО.

«Працівники «Сухої Балки” разом з працівниками Придніпровської залізниці розбирають майно Криворізького залізорудного комбінату. Працює кілька екскаваторів, які риють землю під нові колії. Вже розібрали верхню конструкцію залізничної колії. Ми викликали міліцію, намагаємося якось зафіксувати те, що відбувається, і припинити ці незаконні дії», - сказала вона.

С.ЛИТВИНЕНКО додала, що на місці події знаходиться близько десяти охоронців «Сухої Балки» і близько п`яти працівники міліції, зокрема, зі зброєю.

За словами начальника юридичного відділу компанії, КЗРК невідомо, на яких підставах відбувається розбір колій.

«Будівництво ведеться вже якийсь час. Але нам відмовляли в наданні яких-небудь документів, посилаючись на комерційну таємницю», - сказала вона.

С.ЛИТВИНЕНКО пояснила, що півтора місяці тому компанії стало відомо про намір ГЗК «Суха Балка» побудувати власні залізничні колії, виключивши з своєї транспортної системи КЗРК, а все майно залізорудного комбінату – демонтувати.

Юрист компанії відзначила, що представники «Сухої Балки» стверджують, що під`їзні залізничні колії, які демонтуються під невідомим приводом, начебто знаходяться в їх власності, а не належать КЗРК.

Представник КЗРК також нагадала, що підприємство ще у середині березня 2010 року зверталося з офіційними заявами в правоохоронні органи, в яких попереджало про майбутні протиправні дії з боку ГЗК «Суха Балка», проте реакції на звернення не було.

«Ми зверталися і в Генеральну прокуратуру, і в СБУ, у прокуратуру області. Всього нами було відправлено 10 заяв в різні інстанції. Крім того, у нас періодично відбувалися перевірки прокуратури, нас неодноразово викликали на наради в облдержадміністрацію. Але адекватного результату не було», - підкреслила С.Литвиненко.

Юрист вважає, що дії «Сухої Балки» противоправні, а державні органи на ситуацію не реагують.

Як повідомлялося, конфлікт між ГЗК ВАТ “Суха Балка” (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи Evraz (РФ), і ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, керованим групою “Приват” на паритетних основах з “Метінвестом”, виник навколо використання під`їзних залізничних колій.

Керівництво КЗРК звинуватило гірничо-збагачувальний комбінат “Суха Балка” в завданні збитку під`їзним залізничним коліям та устаткуванню, які належать КЗРК, а також в самовільному створенні системи залізничного транспортного обслуговування. У “Сухій Балці”, у свою чергу, продовжують наполягати на невиконанні КЗРК договірних зобов`язань з транспортування сировини зі складів ГЗК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (р. Кривий Ріг) - найбільший в Україні виробник агломераційного залізняку, річний видобуток комбінату складає близько 6 млн. тонн.