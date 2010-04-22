Експерт: зниження ціни на газ позитивне для української економіки

16:49, 22 квітня 2010
Промисловість
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Особливо для хімії і металургії

Зниження ціни на газ, що імпортується з Росії, безумовно, має позитивний характер як для української промисловості, так і для проведення державної економічної політики в цілому.

Таку точку зору висловила в коментарі кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, в першу чергу це стосується таких секторів, як хімія і металургія, де газ є основним видом палива і в структурі витрат займає істотну частку. Дане рішення дозволить зберегти конкурентоспроможність продукції підприємств цих галузей на зовнішніх ринках і відновити інвестиції в модернізацію виробничих потужностей, вважає аналітик. Зокрема, знос основних фондів в хімічній галузі складає близько 70%, відзначила вона.

Крім того, додала О.ЄВДОЧЕНКО, «зважаючи на ясність відносно ціни і постачань газу, український уряд зможе прийняти бюджет на 2010 рік і завдяки зниженню ціни на газ зможе скоротити його дефіцит, а це одна з умов МВФ для продовження кредитування України».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. у Харкові голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у вказаних домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до певної формули буде більше 330 доларів, то така знижка складатиме 100 доларів.

Крім того, підписаними доповненнями до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року скасовані пункти контракту, що належать до взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися.

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