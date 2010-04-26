Moody's покращило прогноз рейтингів Metinvest

15:47, 26 квітня 2010
Промисловість
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Зі "стабільного" до "позитивного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз корпоративного рейтингу холдингу Metinvest "B2" зі "стабільного" на "позитивний".
Про це повідомляють на сайті Moody's.
Згідно з повідомленням, Moody's також підвищило рейтинг Metinvest за національною шкалою з "A 2.ua" до "А 1.ua".
Окрім того, рейтингове агентство присвоїло планованому випуску єврооблігацій Metinvest B.V. очікуваний рейтинг (P) B3.
Довідка УНІАН. "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.
Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.
ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія Групи «Метинвест».

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