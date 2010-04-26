Moody's покращило прогноз рейтингів Metinvest
Зі "стабільного" до "позитивного"
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз корпоративного рейтингу холдингу Metinvest "B2" зі "стабільного" на "позитивний".
Про це повідомляють на сайті Moody's.
Згідно з повідомленням, Moody's також підвищило рейтинг Metinvest за національною шкалою з "A 2.ua" до "А 1.ua".
Окрім того, рейтингове агентство присвоїло планованому випуску єврооблігацій Metinvest B.V. очікуваний рейтинг (P) B3.
Довідка УНІАН. "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі та напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.
Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.
ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія Групи «Метинвест».