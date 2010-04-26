Одеський припортовий завод отримав 32,7 млн. грн. прибутку

ВАТ "Одеський припортовий завод" завершило І квартал 2010 року з чистим прибутком 32,711 млн. грн. проти 4,086 млн. грн. збитку за аналогічний період минулого року.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляють, що за січень-березень чистий дохід підприємства збільшився на 62,4% порівняно з відповідним періодом 2009 року - до 656,181 млн. грн., а валовий прибуток збільшився у 6 разів - до 152,253 млн. грн.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій - у випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що поступає з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.