Путін: Продовження термінів перебування ЧФ в Україні буде позитивним

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вважає, що продовження термінів перебування ЧФ позитивно позначиться на роботі українських суднобудівних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо флот наш залишається після 2017 року на 25 років, як ми домовилися, то це означає, що ми будемо завантажувати суднобудівні потужності України, зокрема, капітальними ремонтами (кораблів - УНІАН)», - сказав В. ПУТІН.