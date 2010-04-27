Путін: Продовження термінів перебування ЧФ в Україні буде позитивним
08:26, 27 квітня 2010Промисловість
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Для українських суднобудівних підприємств
Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вважає, що продовження термінів перебування ЧФ позитивно позначиться на роботі українських суднобудівних підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Якщо флот наш залишається після 2017 року на 25 років, як ми домовилися, то це означає, що ми будемо завантажувати суднобудівні потужності України, зокрема, капітальними ремонтами (кораблів - УНІАН)», - сказав В. ПУТІН.
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