Україна й Росія ведуть переговори про технічну кооперацію - Колесніков

На сьогоднішній день Україна і Росія ведуть переговори лише про технічну кооперацію у області авіабудування, при цьому про злиття активів українських і російських авіапідприємств не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ перед початком 6-го засідання комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

«Сьогодні йдеться лише про технічну кооперацію, про обмін активами однозначно не йдеться», – сказав Д.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, можливі форми співпраці України і Росії в сфері авіабудування, за словами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, базуватимуться на такому принципі: якщо сумісні проекти зі спорудження літаків здійснюватимуться в Україні, то 60% що всіх комплектуючих і робіт виконуватиме українська сторона, а 40% – російська; якщо ж літаки збиратимуться в Росії, то збережеться такий же паритет: 60% – Росія, 40% – Україна.

Як відзначив генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КИВА, така форма спільної роботи дозволить українському авіапрому працювати як самостійно, так і в кооперації з російською авіаційною промисловістю.