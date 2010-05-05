Азаров: Україна не може розвивати авіабудування самостійно

Україна не може самостійно розвивати галузь авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи плани розвитку відносин із Росією в цій сфері.

«Абсолютно очевидно, що ми не піднімемо самостійно свій авіабудівний комплекс. У нас немає ринку такого. Навіть літак ми самі зробити не можемо. Ну, припустимо, знайдемо ресурси й зробимо самі літак, а де ринок для цього літака?» – сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що авіабудування може бути рентабельним лише в тому випадку, якщо є ринок збуту продукції.

«Ось якби ми вийшли на серійне виробництво, скажімо, в 50-100 літаків на рік, і був би для цього ринок, ось тоді ми могли б сказати, що ми не лише збережемо своє авіабудування, не лише його розвинемо, але й дамо йому перспективу. Цей ринок відкривається лише на рівні співпраці з Росією. Й ми прямо говоримо російським партнерам: ви без нас не виживете, нам теж без вас дуже важко вижити. Тому давайте думати про те, як скооперуватися й на якій базі», – сказав прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що якщо ми вкладемо кошти в модернізацію заводів, то Україна нічого не втратить, а лише отримає нові модернізовані підприємства.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що в оцінці дій уряду на сьогоднішній день дуже багато спекулятивних заяв, а політика уряду насправді полягає в тому, щоб знайти ресурси для модернізації з метою підвищення конкурентоспроможності й виходу на міжнародні ринки.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, Україна вітатиме співпрацю в авіабудуванні не лише з Росією, але й з іншими країнами. «Ми укладатимемо взаємовигідні угоди на інтеграційній, на коопераційній, на будь-якій основі заради вирішення одного глобального завдання – модернізації нашої економіки», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністри України та Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН планують активізувати співпрацю у галузі авіабудування й суднобудування і вже дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію у галузі авіабудування підприємств Російської об`єднаної авіаційної будівної корпорації та українського Державного авіабудівного концерну «Антонов».