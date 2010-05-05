Без України російському суднобудуванню було би важко

Без України російське суднобудування зазнало б серйозних труднощів у виробництві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це повідомив президент Об`єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) РФ Роман ТРОЦЕНКО на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Щодо співпраці з Україною ми провели аналіз. Україна є нашим найголовнішим імпортером, що поставляє комплектуючі і системи для суден у Росію. Понад 6000 найменувань різного обладнання ми одержуємо з України, і частина цього обладнання є важливою для нас або унікальною. Можна сказати, що без України наше суднобудування зазнавало б серйозних труднощів у виробництві тієї техніки, яку вона виготовляє», - сказав Р.ТРОЦЕНКО.