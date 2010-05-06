“АвтоКрАЗ” зупинить головний конвеєр

Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” (Кременчук, Полтавська обл.) зупинить головний виробничий конвеєр з 1 по 11 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник генерального директора підприємства Микола ПАСКЕВИЧ.

«З 1 по 11 стоятимемо. З 11 травня приступимо до роботи. У тиждень працюватимемо по 3 дні», - сказав Н.Паскевич.

За його словами, основною причиною зупинки головної виробничої лінії підприємства, окрім святкових днів, на які доводиться перерва в роботі, є брак комплектуючих для виробництва автомобілів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія “АвтоКрАЗ” випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році “АвтоКрАЗ” відвантажив споживачам 654 автомобілів, що складає близько 20% реалізації 2008 року.