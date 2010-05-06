Авдєєвський коксохім скоротив виробництво коксу

Авдєєвський коксохімічний завод, що входить до Групи «Метінвест», у квітні ц.р. скоротив до 5% виробництво коксу, у порівнянні з березнем ц.р.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Групи «Метінвест», виробництво коксу валового 6% вологості в квітні поточного року склало 287,836 тис. тонн, що на 15,76 тис. тонн, або на 5% менше показників березня; випуск коксу доменного в сухій вазі в квітні склав 244,13 тис. тонн, що на 9,99 тис. тонн, або на 4% менше березня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Авдєєвський коксохімічний завод» — найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить в Дивізіон вугілля і коксу Групи «Метінвест».